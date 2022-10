Lamento de Mbappé gera críticas: "Cresce, é assim a vida adulta"

Emmanuel Petit, antigo internacional francês, não gostou da publicação que o avançado francês fez após o empate do PSG na visita ao Reims (0-0).

O PSG empatou 0-0 na visita ao Reims, no sábado, a contar para a décima jornada da Ligue 1. Após a partida, Kylian Mbappé, que foi titular e ficou em branco, publicou uma "história" na conta pessoal de Instagram com a mensagem: "Empate #istoeparis #pivotgang", que foi entendida como um sinal de desaprovação em relação a Christophe Galtier, que o tem utilizado numa posição mais central do ataque.

Ora, esta terça-feira, Emmanuel Petit reagiu com desagrado à publicação de Mbappé, entretanto apagada, dizendo que o compatriota deveria "crescer" e parar de reclamar só porque não concorda com decisões da equipa técnica.

"O clube é mais importante do que qualquer jogador. Hoje em dia, as declarações de Mbappé são irrelevantes e demonstram uma falta de respeito à instituição e também aos seus companheiros. Ao dizer aquilo, está a visar o treinador mas também alguns jogadores. Pareceu-me lamentável", apontou o antigo internacional francês, em direto para o programa Rothen s'enflamme, da rádio francesa RMC Sport.

"Ouço rumores de que não se cumpriram promessas, mas isso dá-me vontade de dizer: 'Kylian, cresce, é assim a vida'. Todos os dias fazem promessas que não se cumprem na maioria das vezes, isso significa que tens de deixar de trabalhar e questionar tudo? Claro que não. É isto que chamamos de vida quotidiana, de vida adulta. Quanto mais rápido Kylian resolver os problemas que tem com ele mesmo, mais rápido vão melhorar as suas exibições em campo e mais rápido vai tranquilizar as relações com o público e os colegas", aconselhou Petit.

O antigo médio defensivo não descarta ainda o cenário de que a megalómana renovação que Mbappé assinou no verão passado lhe tenha subido à cabeça: "Hoje em dia, ele coloca-se acima da instituição e chateia toda a gente. Sem dúvida que o PSG lhe prometeu que iriam construir um projeto à volta dele...", concluiu.