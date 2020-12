LaLiga recorre a empréstimo para ajudar clubes da I e II Ligas espanholas

Rights & Media Funding Limited foi selecionada como financiadora da operação financeira, suportada pela monetização de direitos audiovisuais do organismo

A LaLiga, organismo que tutela o futebol profissional espanhol, recorreu a um empréstimo bancário de 67 milhões de euros para financiar 11 clubes, a maioria da segunda divisão, para suprimir os impactos criados pela pandemia de covid-19.

A operação foi lançada com o objetivo de proporcionar mais liquidez aos emblemas da I e II Ligas de Espanha e será repartido "uniformemente tendo em conta as necessidades financeiras no contexto das circunstâncias excecionais" do contexto pandémico.

A atribuição da milionária quantia foi obtida através de um acordo estabelecido entre a entidade presidida por Javier Tebas e a operadora britânica Rights & Media Funding Limited, que foi selecionada como financiadora entre vários candidatos.

"A garantia deste tipo de empréstimo é uma prova clara da estabilidade financeira e da confiança no futuro dos clubes espanhóis e na LaLiga. (...) Estes poderão atuar no mercado com condições de financiamento atrativas", frisou José Guerra, diretor-geral da LaLiga.

O empréstimo bancário de 67 milhões de euros, cuja estrutura é suportada pela monetização dos direitos audiovisuais comercializados pela LaLiga, terá a "duração de cinco anos" e será vencido "após o atual contrato de direitos televisivos" do organismo espanhol.