LaLiga contra novos calendários: "A FIFA continua a sua má prática de tomar decisões unilaterais"

Divulgação dos novos formatos de competição dos Mundiais de seleções e de clubes não agradam em Espanha

A FIFA anunciou, no congresso que se realizou em Kigali, no Ruanda, que vai remodelar o Mundial de seleções e o Mundial de Clubes, com um aumento de participantes e torneios mais longos, e a LaLiga não gostou de que os campeonatos tenham sido ignorados na tomada de decisão.

Assim, o organizador da liga espanhola, que já tem um processo no TAD contra a FIFA por causa do Mundial de Clubes, contestou veemente os anúncios unilaterais do organismo internacional, num comunicado duro onde deixa antever quie serão tomadas medidas pelos campeonatos nacionais.

"A FIFA continua a sua má prática de tomar decisões unilaterais sobre o calendário mundial de futebol, demonstrando um total desrespeito pela importância dos campeonatos nacionais, e da comunidade futebolística em geral. Ligas que não foram consultadas sobre nenhuma das alterações apresentadas, especialmente a nova competição anual de clubes, da qual desconhecíamos completamente, e que afecta gravemente as nossas competições.

Estas decisões não têm em conta o impacto competitivo, desportivo e económico nas ligas, clubes e jogadores nacionais, ao sobrecarregar ainda mais um calendário já sobrecarregado. LaLiga e outras ligas representadas no Fórum das Ligas Mundiais analisarão as decisões da FIFA e decidirão sobre os próximos passos mais apropriados.

Com estas medidas, a FIFA está a afastar-se do objectivo de proteger os interesses da indústria do futebol, onde um ambiente equilibrado entre o futebol nacional e internacional deve ser fomentado para o benefício do jogo como um todo."