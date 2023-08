LaLiga: Atlético inscreve João Félix, Barcelona só tem 11 jogadores

Manafá ainda não foi inscrito pelo Granada. O Barcelona não conseguiu ainda inscrever nenhum reforço a dois dias de começar o campeonato. O Real Madrid não teve problemas e inscreveu todos

A página oficial de LaLiga dá conta dos reforços já inscritos pelos clubes assim como os plantéis regularizados até ao momento e o grande destaque vai para o facto de o Barcelona só ter doze jogadores registados (um deles é Dembélé, que está de saída para o PSG), sem qualquer reforço inscrito.

NO que diz respeito a portugueses, o Atlético inscreveu João Félix com a camisola 18; Bebé inscrito no Rayo Vallecano com a 10; no Bétis Rui Silva tem a 13 e William Carvalho a 14; Fernando tem a 20 no Sevilha; no Valência Thierry Correia a 12 e André Almeida a 10; Gonçalo Paciência é o 9 no Celta de Vigo.

Manafá, recém-contratado pelo Granada, ainda não foi registado.

Voltando ao Barcelona, os problemas de equilíbrio financeiro fazem com que apenas estejam inscritos Ter Stegen, Christensen, Koundé, Eric García, De Jong, Gavi, Pedri, Ferrán Torres, Dembélé, Lewandowski, Ansu Fati e Raphinha.

Já o Real Madrid, conseguiu registar sem qualquer problema todos os reforços.