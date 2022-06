O avançado do Benfica, Yaremchuk, foi um dos jogadores da Ucrânia que mais se emocionou durante o hino ucraniano que antecedeu o jogo com a Escócia, válido para o play off de acesso ao Mundial'2022. A seleção ucraniana não alinhava num jogo oficial desde 24 de fevereiro, dia 1 da invasão russa.