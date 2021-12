Lage pode ver o ataque reforçado em janeiro: o nome apontado em Espanha

Maxi Gómez, avançado do Valência

Maxi Gómez é associado ao Wolverhampton e não é a primeira vez que tal acontece.

Maxi Gómez, avançado uruguaio do Valência, é esta segunda-feira apontado como alvo do Wolverhampton para o mercado de inverno. O clube que tem Bruno Lage como treinador estará, portanto, à procura de um reforço para o ataque, apontando a mira para um jogador que também foi associado ao clube inglês há um ano, então com Raúl Jiménez de baixa devido a grave lesão.

Segundo o portal "fichajes.net", a necessidade que o Valência tem em amealhar alguns milhões pode facilitar um eventual negócio.

Internacional pelo Uruguai em 22 ocasiões, Maxi Gómez leva dois golos marcados em 15 jogos desta época, a terceira consecutiva no Valência. Em Espanha representou também o Celta de Vigo.

Uma possível mudança para o Wolverhampton pode retirar ainda mais espaço a Fábio Silva, jovem atacante português que leva dez jogos oficiais em 2021/22, apenas dois como titular.