La'eeb, "jogador muito habilidoso": a mascote do Mundial'2022

Mascote foi conhecida antes do sorteio da fase de grupos do Mundial, na sexta-feira.

Antes do sorteio da fase de grupos do Mundial'2022, realizado na sexta-feira em Doha, no Catar, foi conhecida a mascote da competição.

La"eeb, que em árabe significa "jogador muito habilidoso", encoraja todos a acreditarem em si próprios. Assemelhando-se a um fantasma, foi alvo de piadas nas redes sociais.

Também a primeira música oficial da competição foi apresentada. Intitulado Hayya Hayya (Better Together), tem Ronaldo numa das imagens do videoclip.