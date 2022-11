Lacazette salva Lyon e arranca empate frente ao Nice

Lacazette arrancou o empate com o Nice a um minuto do fim

Grande penalidade de Alexandre Lacazette impediu a derrota do Lyon a um minuto do final.

O Lyon, a fazer mais uma época dececionante, empatou esta sexta-feira a um golo na receção ao Nice, na 15.ª jornada da Ligue 1, e só conseguiu evitar a derrota a um minuto do final da partida.

O Nice esteve em vantagem desde o minuto 38, quando o avançado costa-marfinense Nicolas Pepe, inaugurou o marcador, na execução de um penálti, mas o ex-central do Benfica Jean-Clair Todibo acabou por cometer também um castigo máximo, com uma entrada de carrinho sobre um adversário, aos 89', que ao avançado Alexandre Lacazette aproveitou para fazer o 1-1.

Pela equipa da casa alinhou no onze o internacional português Anthony Lopes, dono da baliza do Lyon e que ficou de fora do lote de 26 jogadores convocados por Fernando Santos para o Mundial de 2022.

Nota ainda para Karim Benzema, que regressou esta sexta-feira a Lyon para assistir à partida da sua antiga equipa.

Com este empate, que abre a 15.ª jornada, as duas equipas mantiveram a distância relativa entre si na tabela classificativa, com o Lyon a ser oitavo, com 21 pontos, e o Nice, nono, com 20, tendo ambos mais um jogo do que as restantes equipas, que só entram em ação neste fim de semana.

O Paris Saint-Germain, dos portugueses Danilo Pereira, Nuno Mendes, Vitinha e Renato Sanches, lidera o campeonato com 38 pontos, seguido do Lens, com 33.