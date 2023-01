Lacazette marcou três e deu ao Lyon o bilhete para os "oitavos" da Taça de França

Redação com Lusa

O Lyon ganhou, este sábado, fora ao Chambéry, do quinto escalão, por 3-0, garantindo a passagem aos oitavos de final da Taça francesa, tal como o Lorient, o Reims, o Toulouse e o Angers

.O avançado francês Alexandre Lacazette marcou, aos 11, 33 e 67 minutos, os três golos do Lyon, cinco vezes vencedor da prova, com o guarda-redes internacional luso Anthony Lopes na baliza da formação vencedora.

Já o Lorient afastou o secundário Bastia, por 4-1, nos penáltis, depois do empate a uma bola durante o tempo regulamentar e o prolongamento.

No único encontro do dia entre equipas da Liga francesa, o Toulouse derrotou o Ajaccio, por 2-0, com golos de Zakaria Aboukhlal (66) e Rafael Ratão (69).

Num dia sem surpresas, o Reims eliminou os Les Herbiers, do quarto escalão, por 3-0, e o Angers afastou o Olympique Estrasburgo, uma equipa dos campeonatos distritais, por 1-0.