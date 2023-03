Lacazette chegou aos 150 golos pelo Lyon e saiu lesionado

Avançado marcou no empate contra o Nantes (1-1) e isolou-se como o segundo melhor marcador da história do clube, ultrapassando Bernard Lacombe. Está ainda a 72 golos de Fleury Di Nallo.

O Lyon voltou a perder pontos na Liga francesa de futebol, cedendo um empate em casa frente ao Nantes, 1-1, que mantém o clube na 10.ª posição do campeonato, distante dos lugares de acesso às competições europeias de clubes.

Campeão pela última vez em 2008, e sempre no top-5 desde então até 2019, com três segundos lugares nesses anos, o Lyon foi dos clubes grandes que mais tem recuado desde a pandemia de covid-19, 'perdido' a meio da tabela.

Com mais um jogo disputado que os seus adversários, que ainda vão disputar os compromissos da 28.ª jornada, o Lyon tem 41 pontos, a 25 do líder PSG e a seis do Rennes, que segue em quinto.

No estádio Groupama, em Lyon, os locais começaram com evidente azar e perdiam já no segundo minuto, com o autogolo de Lukeba.

Alexandre Lacazette ainda empatou, aos 24 minutos, a passe de Barcola, no que é o terceiro empate consecutivo para a Liga. O avançado formado no clube chegou assim aos 150 golos pelo Lyon, ultrapassando Bernard Lacombe (149). Está ainda a 72 golos de Fleury Di Nallo na lista dos melhores de sempre pelo clube. Refira-se que Lacazette acabou por sair lesionado aos 65'.

De fora da equipa continua o português Anthony Lopes, guarda-redes e um dos símbolos do Lyon, que fraturou um dedo em fevereiro e é 'baixa' confirmada até ao final do mês.