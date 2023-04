La Liga: Sevilha vence e Valência fica ainda mais aflito

O Sevilha ganhou fora ao Valência, por 2-0, agudizando a crise do clube onde atuam os portugueses André Almeida e Thierry Correia, que continua em zona de despromoção na La Liga.

Depois de uma primeira parte sem golos, o defesa francês Loic Badé inaugurou o marcador aos 55, e, 20 minutos depois, Suso fechou a contagem e deu os três pontos aos andaluzes, que estão no 12.º lugar com 35 pontos, enquanto o Valência, com o ex-Vitória de Guimarães André Almeida a titular e Thierry Correia fora por lesão, é 18.º com 27.

O Barcelona lidera a La Liga, com 73 pontos, mais 11 do que o mais direto perseguidor, o Real Madrid, e mais 13 do que o Atlético de Madrid, com as formações da capital espanhola a ganharem ambas nesta 29.ª jornada, ao Cádiz e ao Almería, e a aproximarem-se dos blaugrana, que empataram a zero com o Getafe, mas que continuam com larga margem na frente da tabela.