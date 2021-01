La Liga: Real Sociedad volta a escorregar, agora com o penúltimo classificado

A partir do final de novembro, a surpresa no arranque de La Liga empatou três jogos e perdeu outros três.

A Real Sociedad voltou este domingo a escorregar na Liga espanhola, ao empatar em casa com o Osasuna (19.º), 1-1, num jogo em que chegou a estar em desvantagem.

A equipa basca está longe do bom começo, com resultados que lhe permitem estar ainda no terceiro lugar, já que a partir do final de novembro, empatou três jogos e perdeu outros três.

Na última jornada, a Real Sociedad tinha regressado às vitórias, fora com o Atlético de Bilbau (1-0), mas este domingo, frente ao penúltimo classificado, voltou a mostrar poucos argumentos para uma candidatura mais séria aos lugares da frente.

O Osasuna marcou primeiro, por Jonathan Calleri, aos 20 minutos, mas os bascos minimizaram os danos, com o golo da igualdade no início da segunda parte, por Barrenetxea Muguruza, aos 46 minutos.

Este empate deixa a equipa no terceiro lugar, com 30 pontos em 18 jogos, atrás de Atlético Madrid, com 38 em 15 jogos, e Real Madrid, com 36 em 17 jogos. Na quarta posição, a última de acesso à Champions, está o Villarreal, com 29 em 17 jogos.

Já neste final de tarde, o Eibar (11.º), com Paulo Oliveira e Rafa a titulares na defesa, recebeu e venceu o Granada (sétimo), com Rui Silva na baliza, por 2-0, com um "bis" Bryan Gil, aos 55 e 76.

Um pouco antes, o Atlético de Madrid reassumiu a liderança de La Liga, ao vencer fora o Alavés por 2-1, com golos de Marcos Llorente (41) e Luís Suárez (90), a passe de João Félix, e já depois da equipa da casa marcar num autogolo de Felipe (84).