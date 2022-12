La Liga: Real Sociedad vence Osasuna e sobe ao terceiro lugar

Já o Villarreal teve que transpirar para dar a volta ao marcador e conquistar os três pontos frente ao Valência, depois de Edison Cavani inaugurar a contagem

A Real Sociedad ganhou ao Osasuna, por 2-0, na 15.ª ronda da Liga espanhola, ultrapassando o Atlético de Madrid e fixando-se no terceiro posto, enquanto o Villarreal derrotou o Valência, por 2-1.

Brais Méndez adiantou a formação basca aos 22 minutos e, já no segundo tempo, aos 64, assistiu o norueguês Alexander Sorloth para o golo que confirmou a vitória e que coloca a Real Sociedad no terceiro lugar da La Liga, com 29 pontos, enquanto o Osasuna é nono com 23.

Já o Villarreal teve que transpirar para dar a volta ao marcador e conquistar os três pontos frente ao Valência, depois de Edison Cavani inaugurar a contagem aos 21, o quinto golo da temporada para o 'matador' uruguaio no campeonato. Em cima do intervalo, aos 45, o nigeriano Samuel Chukwueze igualou e o argentino Juan Foyth selou a vitória já na reta final do desafio, aos 88.

O Villarreal é agora sétimo classificado com 24 pontos, enquanto o Valência, que contou com os portugueses Thierry Correia e André Almeida no 'onze' escalado pelo italiano Gattuso, ocupa a 10.ª posição, com 19 pontos.

Horas antes, o FC Barcelona empatou a uma bola com o Espanyol (1-1) e, apesar de manter a liderança, está agora em igualdade pontual com o Real Madrid.

Em Camp Nou, Marcos Alonso esteve em evidência, pelas melhores e pelas piores razões, já que, depois de inaugurar o marcador aos sete minutos, cometeu a falta que permitiu ao Espanhol empatar o jogo através de um penálti convertido por Joselu aos 73.

A forte intensidade dos rivais da Catalunha provocou uma chuva de cartões, oito amarelos e um vermelho (Jordi Alba, por acumulação de amarelos) para o FC Barcelona, e seis amarelos e um vermelho (Vinicius Souza, também por acumulação) para os visitantes.

O FC Barcelona está no primeiro lugar da La Liga, com 38 pontos, os mesmos que o Real Madrid, que capitalizou a vitória de sexta-feira na deslocação ao campo do Valladolid para se encostar aos catalães no topo da tabela.

Por seu turno, o Espanhol é 16.º com 13 pontos, e já não sente o sabor da vitória no campeonato há seis encontros.