La Liga quer auditoria independente às contas do Barcelona

Órgão crê que os blaugrana divulgaram menores perdas do que as reais no ano civil em que Laporta tomou posse como presidente do clube da Catalunha

O escrutínio da La Liga à gestão financeira do Barcelona mantém-se apertado. O órgão presidido por Javier Tebas solicitou ao Conselho Superior de Desportos espanhol a realização de uma auditoria paralela às finanças do clube catalão. Em causa está a consideração, segundo veicula a Imprensa do país-vizinho, de que "os números do último balanço [financeiro] não correspondem à realidade" do clube culé.

"Uma vez analisadas as informações fornecidas pelo Barcelona, e em conformidade com as conclusões de diversos relatórios jurídicos e financeiros, [La Liga] solicitou ao Conselho Superior de Desportos, a 6 de Outubro, a realização de uma auditoria extraordinária para realizar uma quantificação correta da garantia", lê-se numa nota.

A La Liga crê que o Barcelona divulgou menores perdas do que as reais no ano civil em que Laporta tomou posse como presidente do emblema da Catalunha, com o qual tem um diferendo relativo à Superliga europeia e à falta de apoio ao fundo de investimento CVC que pretendia capitalizar o futebol profissional espanhol.

Tebas pretende ver especificada a distribuição das perdas relativas ao último exercício financeiro do clube, tidas antes e depois da eleição do novo conselho direito culé. Segundo a Imprensa espanhola, os números apresentados pelas partes são opostos.

Antes do conhecimento dos resultados desta auditoria independente, pedida pela La Liga ao Conselho Superior de Desportos espanhol, o Barcelona terá, inclusive, que renovar a garantia de mais de 124 milhões de euros, até 29 de novembro, para cumprir obrigações com a La Liga. Caso não suceda, a atual será executada para cobrir as perdas da época 20/21, "imputadas à atual direção" do clube da Catalunha.

Assim que estejam definidos os prejuízos do exercício financeiro de 2020/2021 do Barcelona, a ​​​​​​​La Liga irá informar o clube liderado por Laporta sobre qual a cifra que deve ser emitida definitivamente para corresponder à época atual (2021/22).