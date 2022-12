La Liga está contra o novo Mundial de Clubes e estudará "ações legais" para o impedir

Liga espanhola emitiu um comunicado este sábado.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, anunciou na sexta-feira um novo formato para o Mundial de Clubes, a iniciar-se em 2025, com 32 clubes, de quatro em quatro anos.

Este sábado, a Liga espanhola mostrou-se contra o formato e, em comunicado, garantiu que "irá estudar as ações legais pertinentes" para o impedir, considerando que "a FIFA só pensa num reduzido grupo de clubes e jogadores, quando no futebol profissional existem muitas ligas profissionais, milhares de clubes e jogadores que não jogam estas competições internacionais".

Leia o comunicado na íntegra:

"Após o anúncio de sexta-feira, 16 de dezembro, pelo Presidente da FIFA, Gianni Infantino, de um Campeonato do Mundo de Clubes de 32 equipas que terá início em 2025, de quatro em quatro anos, e a sua intenção de rever o formato do Campeonato do Mundo em 2026 para incluir muitos mais jogos com grupos de quatro equipas em vez de três como inicialmente acordado, La Liga afirma que:

Estas decisões tomadas de forma unilateral e sem aviso prévio no calendário, com novas competições internacionais, prejudicam irreversivelmente todo o ecossistema do futebol", disse a associação patronal espanhola.

A FIFA só pensa num reduzido grupo de clubes e jogadores, quando no futebol profissional existem muitas ligas profissionais, milhares de clubes e jogadores que não jogam estas competições internacionais. A FIFA parece esquecer e pensar apenas em alguns sem conhecer o verdadeiro efeito em todos os agentes do futebol profissional.

Com estas medidas, a FIFA afasta-se do objetivo de proteger os interesses da indústria do futebol, onde deve se deve fomentar um ambiente de equilíbrio entre o futebol nacional e internacional, em benefício do futebol em geral.

Perante estas decisões tomadas e anunciadas sem consultar ou acordar com as partes diretamente afetadas por elas, tais como as ligas nacionais, os clubes que as formam e os jogadores, La Liga anuncia que irá estudar as ações legais pertinentes para impedir a realização do Campeonato Mundial de Clubes no formato anunciado.

Por fim, La Liga considera absolutamente inadequado que a FIFA decida, sem qualquer tipo de consulta e acordo com as ligas, sobre as datas do Campeonato do Mundo de Clubes de 2022 (de 1 a 11 de Fevereiro de 2023). Isto está a menos de dois meses de distância, com impacto nos calendários das ligas nacionais que são definidos a partir de junho de 2022."