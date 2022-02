La Liga disponibiliza mais 298 milhões de euros a clubes profissionais

Nova entrada de capital, a segunda desde a ratificação do processo, faz parte de 35% dos dois mil milhões de euros previstos. Objetivo é antecipar modernizações dos emblemas

Fortalecidos, em meados de janeiro, com 400 milhões de euros, a maioria para investimentos infraestruturais e audiovisuais, os cofres dos clubes profissionais espanhóis receberam, esta terça-feira, mais 298ME por parte da La Liga.

A verba foi atribuída através da holding "La Liga Group International" - detida, em 8,2% pelo fundo de investimento CVC -, que se debruçará sobre o "La Liga Impulso", um projeto de fortalecimento financeiro de 37 dos 42 clubes profissionais.

Estas duas entradas de capital representam 35% dos 2 mil milhões de euros previstos no programa. Até julho deste ano, mil milhões de euros serão distribuídos pelos clubes, à exceção de Atlético Bilbau, Barcelona e Real Madrid.

A restante verba será entregue até 2024. Os demais clubes profissionais espanhóis poderão, assim, antecipar processos de modernização em 20 anos.

Este orçamento, cuja distribuição continuará a ser faseada, prevê melhoria ou remodelação de estádios, de centros de treino, ajuste de instalações para cumprimento de regulamentos de operadoras televisivas, desenvolvimento internacional, merchandising, recrutamento, comunicação e tecnologia.

A aprovação do acordo com o fundo de investimento CVC ocorrera em agosto de 2021, mas o processo foi apenas ratificado pela maioria dos clubes da La Liga - 37 em 42 - em dezembro do ano passado, dando origem ao "La Liga Impulso".

Este projeto prevê a injeção de dois mil milhões de euros em troca da cedência de nove por cento dos direitos televivisos dos campeonatos nos próximos 50 anos.