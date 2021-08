La Liga autoriza a não cedência de jogadores para seleções sul-americanas

Órgão tomou posição contra decisão unilateral da FIFA, a qual promete combater judicialmente. Lote de convocados poderá ultrapassar os 30 jogadores

A La Liga manifestou apoio, esta terça-feira, aos clubes que não quiserem ceder jogadores para seleções sul-americanas devido à extensão para 11 dias do período para compromissos da CONMEBOL de qualificação para o Mundial'2022, que se realizam em setembro e outubro.

"Sobre a grave decisão unilateral da FIFA de aumentar em dois dias, de nove para 11, a La Liga quer comunicar que apoiará em todas as áreas a decisão dos clubes espanhóis de não libertarem os jogadores pertencentes a seleções nacionais para a convocatória da CONMEBOL", refere o organismo.

A dar nota do desagrado pela opção da FIFA, tomada exclusivamente e que acrescenta dois dias, a La Liga assegura, no comunicado, que "tomará as medidas legais cabíveis contra esta decisão" que, considera o órgão, "afeta a integridade da competição" espanhola por suprir atletas.

"Esta associação espanhola entende que o calendário mundial não pode e não deve ser modificado desta forma, especialmente quando existem soluções", assinala o organismo liderado por Javier Tebas.

Para os compromissos internacionais de seleções integrantes da CONMEBOL, em setembro e outubro, estão já convocados 25 jogadores de 13 clubes diferentes do país-vizinho, número que aumentará com as chamadas de Equador e Venezuela.

A La Liga, que reforçou que o calendário de cada época é "acordado com quatro anos de antecedência e no qual as ligas já se adaptaram tendo em conta as circunstâncias da covid-19", anunciou que "convocará os clubes para uma reunião nos próximos dias".