La Liga apresenta queixa na UEFA contra PSG e Manchester City

Em causa a renovação de Kylian Mbappé nos parisienses e a transferência de Haaland para os cityzens

A La Liga apresentou uma queixa junto da UEFA contra o PSG e o Manchester City, acusando os clubes de infringirem as regras do fair-play financeiro.

A denúncia contra os franceses foi submetida esta semana, tendo por base a renovação de contrato de Kylian Mbappé, ao passo que a queixa contra o City foi efetuada em abril, antes da oficialização da contratação de Erling Haaland ao Dortmund, a troco de 75 milhões de euros.

Através de uma nota oficial, a Liga espanhola considerou que os negócios de Mbappé e Haaland "alteram o ecossistema e a sustentabilidade do futebol, prejudicam todos os clubes e ligas europeias e servem apenas para inflacionar artificialmente o mercado com dinheiro não gerado no futebol".

O órgão acusou o PSG e o Manchester City de receberem "financiamento irregular" por via de operações "que não correspondem às condições de mercado ou fazem sentido económico".

A La Liga acrescentou que contratou advogados na França e Suíça com o intuito de encetar ações administrativas e judiciais perante os órgãos competentes da França e da União Europeia, devido a possíveis conflitos de interesse do presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, que acumula funções na UEFA, ECA (Associação de Clubes Europeus) e BeIN Sports.

