La Liga aceita regresso de Messi, mas com uma condição especial: eis o cenário

Craque argentino é pretendido pelo clube catalão para a próxima temporada. Salário terá de fixar-se nos 25 milhões de euros anuais

A liga espanhola pode dar luz verde à contratação de Lionel Messi. A comunicação social espanhola noticia, esta quinta-feira, que o argentino poderá mesmo regressar ao Barcelona, mas se aceitar baixar de forma significativa o seu salário.

De acordo com o Sport, Messi teria de auferir 25 milhões de euros anuais. Um valor alto para o comum dos mortais, mas significativamente baixo em relação aquele que o argentino recebia antes de rumar ao PSG, quando era estrela em Camp Nou.

O mesmo jornal, para além de noticiar o salário quatro vezes inferior em relação ao que o argentino recebia no final da temporada 2020/2021, também revela que o Barcelona estaria disposto a propor um contrato de dois anos a Messi. Um vínculo que podia, ainda assim, terminar no final do primeiro ano, assim o campeão do Mundo entendesse.

Ronald Araújo e Gavi são dois jogadores que teriam de ter os seus contratos revistos, também, na sequência das negociações entre liga espanhola e Barcelona, clube que começa a sonhar cada vez mais com o regresso de uma das suas grandes lendas.