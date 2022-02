Antigo internacional francês afirma: "Mbappé devia inspirar-se em Benzema"

Benzema, avançado do Real Madrid

Antigo jogador francês fala dos dois internacionais gauleses, que esta terça-feira se defrontam em Paris, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões (20h00).

Emmanuel Petit, antigo jogador francês, em entrevista ao "Le Parisien", falou sobre os avançados da seleção gaulesa, acreditando que Kylian Mbappé (PSG), 23 anos, deve inspirar-se em Karim Benzema (Real Madrid), 34 anos, dois jogadores que esta terça-feira se defrontam em Paris, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

"Depois da saída da Thierry Henry, para mim, o seu sucessor como avançado francês é Karim Benzema. E agora temos Kylian Mbappé para os próximos anos. Trata-se da excelência. São exemplos para a sua geração. A fasquia ficou muito alta com Henry, Benzema e Mbappé. E nós dissemos a nós mesmos que podem ir ainda mais longe", começou por dizer Petit, que depois falou sobre a evolução do nível de jogo de Mbappé ao serviço do emblema parisiense.

"Compreendeu que não podia fazer a diferença o tempo todo por si mesmo. Principalmente contra equipas grandes, com jogadores mais veteranos, mais maduros taticamente em termos de movimentos, coberturas e mais contundentes nos duelos. Como fez Benzema. Sinceramente, quando vejo a competição que ele enfrentou... Kylian deve inspirar-se em Benzema. Sei que é muito exigente consigo mesmo. Ele sabe que a sua velocidade terá de ser substituída em algum momento pela inteligência de jogo e ligação com os companheiros", concluiu.