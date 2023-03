Kyle Walker mostrou genitais num bar, terá assediado uma mulher e arrisca pena de prisão

Lateral direito do Manchester City foi visto num bar, na tarde de domingo, embriagado. O internacional inglês teve comportamentos inapropriados e poderá arriscar pena de prisão.

Kyle Walker está em maus lençóis. O lateral direito do Manchester City esteve num bar com um grupo de amigos, entre as 17h30 e as 19h00 de domingo, e ficou embriagado, tendo comportamentos inapropriados e que lhe podem valer uma pena de prisão até dois anos.

De acordo com o jornal inglês The Sun, o futebolista de 32 anos baixou as calças e mostrou os genitais no bar. Depois, foi visto a falar e a cumprimentar duas mulheres. E ainda a dançar com uma outra mulher, beijando-a e apalpando-lhe os seios.

Walker, casado e pai de quatro filhos, poderá ser acusado de comportamento inapropriado em público.

De recordar que o Manchester City jogou no sábado - venceu o Newcastle por 2-0 -, pelo que o internacional inglês aproveitou a tarde livre para sair e divertir-se com um grupo de amigos. Mas a diversão poderá valer-lhe uma ação disciplinar por parte do clube e até da seleção inglesa.