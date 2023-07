Kyle Walker gera desconforto no balneário do Bayern, que tem na mira Fabinho

Alegada proposta pelo lateral do City não agrada aos capitães. Quanto a Fabinho, se cair a transferência para o Al Ittihad, os alemães estão atentos

A proposta do Bayern Munique a Kyle Walker, lateral de 33 anos do Manchester City, não caiu bem no balneário do clube alemão. Isto porque o clube tem a política de só oferecer contratos de um ano a atletas com idade superior a 30 anos, mas alegadamente a proposta para o inglês terá uma duração superior.

O Bil relata que o Bayern ofereceu contrato de dois anos, com mais u8m de opção, e os capitães Neuer e Muller ficaram descontentes, pois têm visto colegas a renovar por um ano.

Entretanto, o Bayern está atento à situação de Fabinho, do Liverpool. Segundo o jornalista Florian Plettenberg, da Sky da Alemanha (o mesmo que deu em primeira mão as negociações por Raphael Guerreiro), o Bayern está a monitorizar o negócio entre o Liverpool e o Al Ittihad e, se este não se efetivar, ponderam entrar em cena pelo médio.