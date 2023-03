Walker escapa ao tribunal por "exposição indecente" com acordo amigável

Jogador do Manchester United tinha sido acusado de exposição indecente após imagens divulgadas em meios ingleses

O lateral do Manchester United Kyle Walker chegou a acordo com as autoridades e não vai a tribunal para ser julgado por exposição indecente, após imagens divulgadas por meios britânicos com o defesa embriagado num bar a expor os seus genitais e a assediar uma mulher.

Segundo comunicado da polícia inglesa, "um homem de 32 anos de Prestbury [Kyle Walker] compareceu voluntariamente na esquadra e foi interrogado no dia 16 de março". "O assunto foi tratado fora do tribunal e está agora encerrado", concluiu a nota.

Inicialmente, dadas as acusações, falava-se até da possibilidade de pena de prisão.