"Kvaratskhelia vai ganhar a Bola de Ouro nos próximos anos"

Victor Osimhen, avançado do Nápoles, está convicto de que o colega de equipa vai dominar o futebol europeu num futuro próximo.

Victor Osimhen, goleador do Nápoles, considerou esta segunda-feira que Khvicha Kvaratskhelia vai conquistar a Bola de Ouro num futuro próximo. No meio de vários elogios, o avançado acrescentou que o extremo georgiano, de 22 anos, tem a capacidade para manter o clube no topo do futebol italiano.

"Ele é um tipo de que todos gostamos. É muito difícil ter um problema com ele. Completamo-nos dentro e fora de campo. É um grande jogador, talentoso e vai vencer a Bola de Ouro nos próximos anos. É o tipo de jogador e pessoa que pode trazer glória ao Nápoles", afirmou, na sede da Associação de Imprensa Estrangeira, em Roma, onde se dirigiu para recolher o prémio de melhor atleta estrangeiro de 2022 em Itália.

Após receber a distinção, Osimhen falou um pouco sobre as suas inspirações pessoais: "Cresci a ver [Didier Drogba]. Foi um dos meus ídolos e um dos jogadores que tento imitar, algo que me tem sido muito útil. Também Samuel Eto'o e Lewandowski, as coisas que fizeram são as que quero conseguir e estou a lutar por isso".

Com 21 golos e três assistências em 26 jogos disputados esta época, o atual líder da lista de melhores marcadores da Serie A (soma 19) tem sido associado à Premier League, mas garantiu estar bem no campeonato italiano.

"Jogar numa Liga top-5 é uma honra, mas muitos considerariam a Premier League como um passo maior. Agora estou em Itália, numa Liga em que se joga um futebol diferente, muito físico, e esse aspeto para mim é o melhor", apontou.

De resto, Osimhen revelou que o futebol salvou a sua família da pobreza e deixou uma palavra sobre as ambições europeias do Nápoles para esta temporada.

"[Gostava] Que os olheiros fossem a África e vissem o talento. Viver em África é complicado, o futebol salvou a minha vida e a minha família da pobreza. Muitos passam pelo mesmo, por isso é que encorajo os olheiros para que vão ver os novos Osimhen, Eto'o e Drogba e não se desperdice tanto talento".

"Champions? Temos a mesma ambição do que na Serie A. É uma honra competir com as melhores equipas da Europa e, com certeza, o Nápoles está entre elas", completou o nigeriano.