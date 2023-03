Kvaratskhelia eleito melhor jogador da Serie A pelo segundo mês consecutivo

Extremo georgiano recebe a distinção pela terceira vez esta temporada.

Khvicha Kvaratskhelia, extremo do Nápoles, foi eleito o melhor jogador da Serie A em março, vencendo a distinção pelo segundo mês consecutivo.

O extremo, de 22 anos, tem sido uma das grandes estrelas do líder destacado do campeonato italiano até ao momento, tendo marcado dois golos e apontado uma assistência nos três jogos que realizou no mês passado na Serie A - faturou frente à Atalanta e marcou e assistiu diante do Torino.

Na corrida à distinção, o georgiano bateu a concorrência do colega de equipa e central Kim Min Jae, Armand Laurienté, extremo da Sassuolo, Adrien Rabiot, médio da Juventus e Destiny Udogie, lateral da Udinese.

Esta é a terceira vez que Kvaratskhelia recolhe o prémio, após já ter sido distinguido pela Liga italiana em agosto e fevereiro. Na presente temporada, soma 14 golos e outras tantas assistências em 30 jogos disputados pelo Nápoles.