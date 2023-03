Kulusevski sobre a demissão de Conte: "O Tottenham decidiu..."

O internacional sueco afirma que os jogadores têm de apoiar a decisão da direção do Tottenham, embora admita que é triste ver Conte sair.

Dejan Kulusevski, avançado do Tottenham e da seleção da Suécia, diz que a saída de Antonio Conte do comando técnico dos spurs é "triste", mas que os jogadores só têm de apoiar a decisão dos responsáveis do clube londrino.

"Não sou eu que decido. Seja quem for o treinador, nós, jogadores, vamos sempre aceitar a jogar por ele [pelo treinador]. Agora, o clube tomou esta decisão, porque acha que é o melhor e nós, jogadores, apoiamos essa decisão", começou por dizer, citado pelo jornal sueco Fotbollskanalen.

"É sempre triste quando uma pessoa com quem trabalhaste e com quem cresceste, vai embora. Mas a vida continua e temos de seguir em frente. Ele foi muito importante, aprendi muito com ele, e vou sempre recordá-lo. Mas, agora, temos o treinador interino [Cristian Stellini], que eu conheço muito bem. Depois veremos quem vem na próxima época", afirmou o extremo de 22 anos.

Kulusevski alinhou na vitória da Suécia, por 5-0, sobre o Azerbaijão, na segunda-feira.