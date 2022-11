Kroos recorda Guardiola: "Se tivesse de escolher um treinador perfeito para mim..."

O médio do Real Madrid admitiu ainda que lhe vai custar não participar no Mundial de 2022.

Toni Kroos, médio do Real Madrid, esteve esta quarta-feira no programa espanhol "Universo Valdano" e, entre vários tópicos, começou por abordar a sua relação com Florentino Pérez, presidente merengue sobre quem só teve coisas boas a dizer.

"Se a conversa é sobre o Real Madrid, temos de falar sobre Florentino Pérez. Foi ele que me contratou e recebeu-me com muito afeto desde o primeiro dia. Não me lembro de ter tido um único problema com ele, fomos sempre sinceros um com o outro. Ele sempre me defendey e transmitiu-me confiança e, no fundo, é o que um jogador precisa", elogiou o médio, de 32 anos.

Questionado sobre qual o melhor treinador que encontrou na carreira, Kroos não teve dúvidas em mencionar Pep Guardiola, apesar de só ter coincidido uma temporada (2013/14) com o espanhol, na altura ao serviço do Bayern.

"Guardiola lutou até ao último dia para que eu ficasse no Bayern. Se tivesse de escolher um treinador perfeito para o meu jogo, seria Guardiola. Eu gostei muito do ano que passei com ele, ele melhorou-me bastante", salientou.

Kroos admitiu ainda ter ficado "triste" com a saída de Casemiro para o Manchester United, devido às "memórias" dos anos que passou com o brasileiro, e falou ainda um pouco do Mundial'2022. Recorde-se que o antigo campeão do mundo terminou a carreira internacional no ano passado, após o Euro'2020.

"Não estarei no Mundial, mas tenho a certeza de que, quando estiver a ver os jogos, na Alemanha, irei querer jogar. Mas já decidi sair da equipa nacional depois do Campeonato da Europa. Em primeiro lugar, para passar mais tempo com a minha família, e em segundo, porque há jogadores que merecem jogar mais e eu não queria que chegasse uma altura em que me dissessem que seria melhor ir embora. Quero continuar na máxima força e o clube vem primeiro", concluiu.