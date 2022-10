Kroos recorda atrito com Guardiola: "Posso não ir de férias com certas pessoas..."

O médio alemão coincidiu com o técnico no Bayern, na temporada 2013/14.

Toni Kroos, médio alemão e uma das grandes figuras do Real Madrid, recordou esta sexta-feira uma desavença que teve com Pep Guardiola na temporada 2013/14, a única em que coincidiram no Bayern.

O desentendimento ocorreu na sequência de uma partida contra o Estugarda, em que o técnico espanhol decidiu substituir o médio, na altura de 24 anos, que não ficou nada satisfeito, atirando as suas luvas para o chão, visivelmente chateado.

A reação de Kroos também não caiu nada bem a Guardiola, que decidiu colocá-lo no banco nos dois jogos seguintes dos bávaros, até que um diretor desportivo pediu ao jogador para resolver a situação.

"Tivemos uma boa conversa e conseguimos solucionar o problema em cinco minutos. Não estava de acordo com a substituição, ponto. Provavelmente foi importante para Guardiola que eu próprio fosse procurar falar com ele. Posso não ir de férias com certas pessoas, mas isso não significa que me vou separar do clube por uma disputa", revelou o médio, em direto para o podcast "Einfach mal luppen", que partilha com o irmão Felix.

No final dessa temporada, o Kroos foi mudou-se para o Real Madrid, que pagou 25 milhões de euros pela sua transferência. Já Guardiola ficou mais duas temporadas em Munique, antes de rumar ao Manchester City no verão de 2016.