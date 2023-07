Kroos: "Há muitos jogadores de 18 anos que acham que são muito bons..."

Kroos elogia a postura do companheiro de equipa Arda Guler, que chegou recentemente ao Real Madrid e procura conselhos com os mais experientes do plantel.

Arda Guler chegou nas últimas semanas ao Real Madrid e Toni Kroos aprova o reforço, mas avisa que é preciso ter cuidado com as expectativas, porque o avançado, de apenas 18 anos, ainda precisa de crescer. O médio alemão elogia também a postura do internacional turco, que pede conselhos aos companheiros de equipa, embora seja um jogador já com alguma relevância no espaço mediático.

"O Arda Guler tem um grande talento para um jogador daquela idade. Tem um pé esquerdo muito requintado, tem um remate muito forte, é muito bom tecnicamente, sobretudo em espaços reduzidos. É uma contratação inteligente, de futuro", começou por analisar Kroos, no podcast "Einfach mal luppen", que partilha com o irmão.

Mas avisa: "Há que ter algum cuidado com tamanhas expectativas. Também há jogadores que acabaram por não cumprir as expectativas criadas. Especialmente neste clube, há muitas questões que determinam se o jogador tem êxito ou não. Não chega ter talento e técnica. Mas ele pergunta: 'como fazes isso?'. Quer receber conselhos. Há muitos jogadores de 18 anos que acham que são muito bons e não precisam de conselhos para nada. Ele tem essa mentalidade de aprender", revela.