Kroos garante fidelidade ao Real Madrid: "Quero e vou terminar a carreira aqui"

Futebolista da seleção da Alemanha colocou-se à disposição para prolongar o atual vínculo contratual, a expirar dentro de uma época e meia, com os espanhóis do Real Madrid

Peça-chave no meio-campo do Real Madrid, a par de Luka Modric e de Casemiro, o centrocampista germânico Toni Kroos assegurou que vai findar a carreira de atleta profissional no Santiago Bernabéu, estádio merengue onde entrou em 2014.

"Quero terminar a minha carreira aqui e é isso que vai acontecer. Quando, ao certo, não posso responder, se será em 2023 ou um ou dois anos depois. Não nos preocupemos. Eu sei o que tenho no clube e também sabem o que encontraram em mim", afirmou o internacional alemão, citado pela "Marca".

Decidido a manter-se mais tempo na capital espanhola, Kroos colocou-se à disposição para prolongar o atual vínculo contratual com o Real Madrid, que termina no próximo ano, ou seja, ao cabo da época seguinte (2022/23) - será a nona no clube da La Liga.

"Escolhi propositadamente o período do contrato da última vez que o prolonguei, porque teria 33 anos e essa seria uma boa idade para pensar em como continuar", referiu o médio germânico, dado a "relação incrível" com o emblema merengue.

"Nunca a colocaria em risco, apesar de toda a especulação [em torno do futuro] e penso que é o caso em ambos os lados", acrescentou, em alusão à eventual pretensão de Florentino Pérez mantê-lo no plantel às ordens de Carlo Ancelotti.

Atualmente, Kroos cumpre a oitava época seguida no Real Madrid. Desde 2014, o médio alemão já disputou mais de 340 jogos com a camisola merengue e, destacou-se, sobretudo, na qualidade do passe, já que conta 78 assistências para golo.

Adquirido aos alemães do Bayern, Kroos ajudou o Real a erguer uma série de troféus, entre eles três Liga dos Campeões (seguidas) e dois campeonatos da La Liga.