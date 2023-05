Kroos fala do Bayern: "Acredito em Kahn. Deram imagem questionável"

Médio do Real Madrid brilhou nos bávaros antes de rumar a Espanha

Toni Kroos, antigo campeão pelo Bayern Munique, comentou a saída de Oliver Kahn e Sasa Salihamidzic do clube bávaro, lamentando a forma como tudo aconteceu.

"Ouvir Kahn dizer que não foi autorizado a ir à festa do título. O Bayern está a dar uma imagem um pouco questionável. É uma pena para os jogadores e sobretudo para o novo treinador, que queriam festejar o título e foramdepararm-se com a substituição. Confirmar uma despedida num dia como esse? Não ouvi mais do que isso, mas acredito em Kahn", comentou Kroos, atual médio do Real Madrid.