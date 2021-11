Kroos em desacordo com o Bola de Ouro: "Porque é que não ganhou o Benzema? "

Messi conquistou a Bola de Ouro de 2021 - a sétima da carreira -, mas a eleição não é unânime.

Toni Kroos juntou-se ao lote de críticas à atribuição da Bola de Ouro a Lionel Messi. O médio do Real Madrid considera que não foi justa a nomeaçõe e que deveria ter sido Benzema, com quem joga nos merengues, a levar o troféu para casa.

"Em primeiro lugar, devo dizer que os prémios individuais não me interessam. Mas se os há, então deviam ser justos. E na minha opinião, este não é o caso. Porque é que não ganhou o Benzema? O que falha, acima de tudo, é a seleção do primeiro classificado. Não há dúvida de que Messi e Cristiano Ronaldo têm sido os melhores da última década, mas este ano deveria ter ganho outro jogador", apontou, no podcast "Einfach mal Luppen".

O argentino Lionel Messi bateu o polaco Robert Lewandowski por 33 pontos e garantiu pela sétima vez a Bola de Ouro, prémio do France Football para o melhor futebolista do ano.

Segundo a tabela revelada pela revista francesa, Messi somou um total de 613 pontos, contra os 580 de Lewandowski, avançado do Bayern Munique. O ítalo-brasileiro Jorginho, que joga no Chelsea, ficou no terceiro lugar, mas longe dos dois primeiros, somando um total de 460 pontos.