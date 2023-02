Kroos e Tchouaméni são baixas no Real Madrid, Benzema viaja para Liverpool

Merengues esperançosos com a possibilidade de utilizar Benzema. Kroos e Tchouaméni ficam fora dos convocados.

Carlo Ancelotti incluiu Karim Benzema na lista de convocados para o jogo com o Liverpool, da Liga dos Campeões. O avançado francês falhou a partida diante do Osasuna e no domingo apenas participou em parte do treino, mas há esperança entre os blancos de que possa estar apto.

Em sentido contrário, Kroos, a recuperar de uma gastroenterite, e Tchoauméni, com gripe, não viajam para Inglaterra, esta segunda-feira. Mendy e Mariano também continuam de fora, por lesão.

O jogo em Anfield, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, está agendado para as 20h00 de amanhã.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Courtois, Lunin e Luis López.

Defesas: Carvajal, Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Lucas Vázquez e Rudiger.

Médios: Modric, Camavinga, Valverde, Ceballos, Mario Martín e Arribas.

Avançados: Hazard, Benzema, Asensio, Vinícius, Rodrygo e Álvaro Rodríguez.