"Kroos é, para Florentino Pérez, a contratação do século do Real Madrid"

Avaliação, revelada pelo agente do experiente médio alemão, foi feita pelo presidente do clube da La Liga

Nem Figo, Beckham, Ronaldo Nazário, Zidane, Kaká, Benzema ou, entre outros casos, Cristiano Ronaldo. Contratado, em 2014, por 25 milhões de euros, com o estatuto de campeão mundial pela Alemanha, Toni Kroos mostrou ser, passados mais de seis anos, a melhor contratação do Real Madrid desde 2000, em função do que custou e do que já proporcionou ao palmarés do emblema merengue. Palavra de presidente.

"Pouco antes do surto da pandemia de covid-19, Florentino convidou-me para almoçar e explicou-me porque é que o Toni é, para ele, a contratação do século do Real Madrid: é imbatível em termos de relação custo-benefício", afirmou o empresário Volker Struth, em declarações proferidas, esta sexta-feira, ao podcast "OMR".

Atualmente, Kroos cumpre a oitava época seguida no Real Madrid, mantendo-se como um dos jogadores indiscutíveis da equipa agora às ordens de Carlo Ancelotti. Desde 2014, o médio alemão já disputou 334 jogos com a camisola merengue, destacando-se, sobretudo, no passe: conta 76 assistências para golo.

Adquirido, então, aos alemães do Bayern Munique, Kroos, que já ajudou a erguer uma série de troféus ao serviço do Real Madrid, entre eles três Liga dos Campeões e dois campeonatos da La Liga, tem um contrato válido até junho de 2023 com o clube.