Kroos e o clássico: "Depois do 0-1, o jogo seguiu numa só direção"

Médio só jogou 45 minutos contra o Barcelona e não gostou do que viu a partir de um certo momento

Titular no clássico do futebol espanhol, Toni Kroos comentou a pesada derrota que o seu Real Madrid teve diante do grande rival Barcelona, por 0-4. O médio lembrou que, a partir do primeiro golo, praticamente só uma equipa existiu no campo do Bernabéu.

"Continuei a observar o jogo a partir de dentro e vi o 0-3 e o 0-4. Isso foi, claro, muito amargo. Depois do 0-1, o jogo seguiu numa só direção, o que foi dececionante. Globalmente, estivemos mal até ao fim", referiu, em declarações ao podcast Simply Mal Luppen.

Apesar do desaire, Kroos quer que a equipa reaja. Afinal, até ao momento, o Real Madrid segue destacado como líder do campeonato.

"Temos de voltar a levantar a cabeça. Todos teriam assinado estar nesta posição antes da época começar. É por isso que temos de reagir e seguir em frente. De qualquer modo, a época tem sido muito boa até agora. Temos estado em todas as competições", explicou.