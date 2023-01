"Kroos? Ainda tem muitos quilómetros para percorrer antes de se retirar"

Aos 30 anos, David Alaba garantiu nunca se ter sentido tão bem fisicamente, definiu os seus objetivos para 2023 e mostrou confiança na renovação de Toni Kroos no Real Madrid.

David Alaba, central do Real Madrid, concedeu este domingo uma entrevista ao jornal alemão Bild, na qual falou de vários tópicos, começando por explicar a evolução que atravessou desde os tempos em que era uma jovem promessa austríaca nos quadros do Bayern.

"Se virmos os últimos anos, vamos reparar que a experiência é muito importante no futebol. Existem diferentes fases numa carreira. Na juventude, tens frescura e autoconfiança. Depois vem a experiência, calma e o pensamento estratégico", apontou o defesa, garantindo estar no auge da sua condição física.

"Tenho 30 anos e sinto-me muito bem fisicamente. Jogo a este nível desde os meus 17 anos e agora entendo o meu corpo muito melhor. Posso dizer que nunca me senti melhor e que o resultado final disso é muito positivo", considerou.

Quanto aos seus objetivos para 2023, Alaba apontou ao "sucesso pessoal com o Real Madrid e a seleção": "Queremos vencer a Liga, estar no topo. Essa é a minha ambição. Também queremos ter um grande papel nas outras competições, mas sabemos que a eliminatória contra o Liverpool na Liga dos Campeões vai ser brutalmente difícil".

No campeão europeu, existe a dúvida de se Toni Kroos, de 33 anos, vai renovar o seu contrato, que expira no verão, até porque o médio alemão já admitiu no passado que não pretende jogar até uma idade muito avançada. Sobre isso, Alaba garantiu que o colega de equipa "ainda tem muita gasolina no depósito"

"Todos nós esperamos que renove. Eu penso que ele ainda tem muitos quilómetros para percorrer antes de terminar a sua carreira. Ele tem um papel proeminente na equipa, dentro e fora de campo. Espero que ele assine um novo contrato", afiançou.