Kroos admite: "Vou-me retirar no Real Madrid"

Alemão só não sabe quando é que vai pendurar as botas. Termina contrato com os merengues no próximo verão

Toni Kroos abriu o jogo quanto ao futuro. No seu próprio podcast, o internacional alemão revelou que a ideia passa por dizer adeus à carreira de futebolista profissional com a camisola do Real Madrid vestida.

"Vou-me retirar no Real Madrid. O que acontece é que ainda não sei quando. Não qualquer tipo de pressão do clube", explicou, no podcast "Einfach mal luppen", espaço que partilha com o irmão.

Recorde-se que Toni Kroos, que termina contrato neste verão, está no Real Madrid desde 2014. leva 395 partidas e é o sexto estrangeiro com mais jogos na história dos merengues, estando imediatamente atrás de Cristiano Ronaldo.