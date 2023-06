Kovacic vai continuar na Premier, mas deve mudar de ares

Médio croata já terá dado o sim ao Manchester City. Deve ser uma de várias saídas do Chelsea

Mateo Kovacic vai continuar na Premier League, mas longe, à partida, de Stamford Bridge. O médio croata já terá dado o sim ao Manchester City.

De acordo com o TalkSport, o centrocampista já terá chegado a um princípio de acordo com o tricampeão inglês, que só terá agora de tratar o processo com o Chelsea.

Kovacic deve ser um dos vários jogadores do Chelsea a abandonar o clube londrino neste defeso. O médio está em Londres desde o verão de 2018.