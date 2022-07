Koundé, o plano B que o PSG tem caso central do Inter falhe

Central do Sevilha tem vários pretendentes pela Europa fora. Prioridade dos parisienses, ainda assim, passa pela contratação de Skriniar

Jules Koundé é um dos centrais mais pretendidos no futebol europeu. Associado ao Barcelona, ao Chelsea, a grandes da Alemanha, o francês é, agora, colocado na órbita do PSG, que tem no defesa a alternativa e o plano B de um dos grandes objetivos do mercado.

De acordo com o Le Parisien, caso a contratação de Skriniar falhe, e, neste momento, os franceses não têm conseguido avançar junto dos responsáveis do Inter, o nome de Koundé é o mais bem colocado para chegar ao Parque dos Príncipes.

Figura do Sevilha, Koundé deve abandonar Espanha por um valor a rondar os 60 milhões de euros, um pouco menos do que o PSG espera gastar em Skriniar, referência defensiva do Inter de Milão.