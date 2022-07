Koundé já deu o sim ao Barcelona, mas deverá acabar em Londres

Impaciência levam o jogador para mais perto de Camp Nou, mas só o Chelsea parece mesmo capaz de atingir os valores que o Sevilha pretende

Jules Koundé é um dos centrais mais pretendidos no futebol europeu. Associado a vários clubes de referência, o francês terá dado o sim ao Barcelona, mas tal não parece ser minimamente definitivo.

Um dos principais interessados no jogador, o Chelsea, tentou colocar-se no mercado para atacar vários defesas. A atitude não caiu muito bem a Koundé, de acordo com o AS, e o central deu resposta positiva ao interesse do Barcelona, outro namoro antigo.

Ainda assim, para chegar aos valores que o Sevilha pretende, o Barcelona precisa de tempo e, entretanto, Chelsea e andaluzes podem fechar o negócio na casa dos 60 milhões de euros. Tuchel assiste à viagem de outros importantes para outros destinos europeus e não quer deixar fugir mais um, depois das saídas de Rudiger e Christensen.