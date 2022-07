Koulibaly, mas não só: o novo nome importante para formar a defesa do Chelsea

Soccer Football - Coupe de France - Round of 16 - FC Villefranche v Paris St Germain - Groupama Stadium, Lyon, France - February 6, 2019 Paris St Germain's Presnel Kimpembe during the warm up REUTERS/Emmanuel Foudrot

Kimpembe, que foi treinado por Tuchel no PSG, pode ser o próximo a chegar a Stamford Bridge e a um Chelsea que já perdeu Rudiger e Christensen, mas que ainda pode ver sair Azpilicueta e Marcos Alonso

De uma assentada e num só mercado de transferências, o Chelsea pode ficar, praticamente, sem a sua linha defensiva titular. Para já, os blues perderam dois centrais, estão perto de contratar Koulibaly e têm já um novo nome importante na mira: Presnel Kimpembe.

De acordo com o jornal AS, o nome do central do PSG é o que mais agrada a Thomas Tuchel, que trabalhou com o jogador em Paris e que o considera o parceiro ideal para Thiago Silva e Koulibaly, numa altura em que Azpilicueta, que também pode atuar no eixo defensivo, continua a ser associado ao Barcelona.

Thomas Tuchel já referiu publicamente que, depois da contratação de Sterling, a prioridade do Chelsea passa por atacar alvos para a linha defensiva, uma vez que Marcos Alonso também ainda pode sair.