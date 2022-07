Koulibaly deixa Nápoles e Juventus numa encruzilhada: não quer renovar nem sair

Central tem sido associado à vecchia signora, mas não quer abandonar San Paolo. Renovação também está colocada de parte pelo defesa

Figura do Nápoles, Kalidou Koulibaly volta a ser um dos defesas mais abordados no mercado de transferências. O central tem sido associado à Juventus, mas, aparentemente, não quererá sair do Nápoles...nem renovar com o clube, também.

A informação foi avançada pelo jornal Corriere dello Sport. Koulibaly não quer agradar a nenhum dos clubes e tal ideia pode significar uma saída a custo zero do San Paolo dentro de doze meses.

Com De Ligt de saída de Turim, Koulibaly foi dado pela imprensa italiana como provável reforço da Juventus, que pagaria 60 milhões de euros ao Nápoles. O jogador tinha à sua espera um salário de seis milhões por temporada.