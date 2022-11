Koulibaly: "Cheguei com um treinador que me queria a todo o custo e que já não está"

O central admitiu que está a ter dificuldades em afirmar-se no Chelsea, após ter deixado o Nápoles no mercado de verão.

Kalidou Koulibaly terminou uma passagem de oito temporadas no Nápoles no verão passado, rumando ao Chelsea a troco de 38 milhões de euros. Desde a mudança, o central senegalês, de 31 anos, tem tido dificuldades em afirmar-se como titular, tal como admitiu esta terça-feira.

"Eu cheguei com um treinador [Thomas Tuchel] que me queria a todo o custo e que já não está. Tanto Tuchel como [Graham] Potter jogam com três defesas, eu estava habituado a quatro no Nápoles. Mas estou sempre a aprender", salientou, em declarações aos italianos do Corriere della Sera.

Apesar do arranque tremido, Koulibaly garantiu estar decidido em "fazer história" e sagrar-se campeão inglês ao serviço do Chelsea, aproveitando para comparar as diferenças entre a Premier League e a Serie A.

"A Premier League é o melhor campeonato do mundo, não é tão tático como em Itália mas é muito mais extremo. Falei com Thiago Silva e trocámos impressões sobre como é ser defesa em cada país. Não sei se foi a escolha certa, mas para um defesa é muito importante aprender estratégias na escola italiana", asseverou Koulibaly.