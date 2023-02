Kompany e a polémica em torno do Manchester City: "Sou sempre muito cético..."

Antigo capitão dos cityzens e atual treinador do Burnley desconfia das motivações por detrás das críticas ao bicampeão inglês, acusado pela Premier League de mais uma centena de irregularidades financeiras relacionadas com contratos de jogadores e treinadores desde 2008.

Na segunda-feira, a Premier League acusou o Manchester City de mais de 100 irregularidades financeiras relacionadas com contratos de jogadores e treinadores desde 2008, ano de compra do clube por parte do Abu Dhabi United Group, fundo de investimento presidido por Mansour bin Zayed Al Nahyan.

As acusações, que surgiram de uma investigação levada a cabo durante os últimos quatro anos, incluem não declarar "informação verdadeira", quebrar as regras do licenciamento e fair-play financeiro da UEFA, não cumprir as regras de lucro e sustentabilidade da Premier League, esconder a real fonte de rendimentos, declarar apenas partes dos salários de jogadores e treinadores e obstruir deliberadamente a investigação em curso desde 2018.

Ora, com vários relatos em Inglaterra a referirem que, em caso de condenação, os cityzens poderão sofrer uma dedução de pontos ou até serem despromovidos na secretaria, Vincent Kompany, antigo capitão do clube e atual treinador do Burnley, líder da segunda divisão inglesa, desvalorizou a onda de críticas que o bicampeão inglês tem recebido desde que o processo foi conhecido.

"Eu olho para isso [escândalo em torno do City] e às vezes reviro um pouco os olhos. Não há dúvida de que o Mundo está cheio de pessoas justas e que te dizem o que fizeste de mal, mas se toda a gente olhar para si mesma... Penso que toda a indústria do futebol não tem grande moral para apontar muitas vezes o dedo a alguém", referiu o antigo central belga, em conferência de imprensa.

"Eu penso que todos vocês [jornalistas] ficariam de sorriso na cara se soubessem no que é que assenta a indústria do futebol. Sou sempre muito cético quando as pessoas começam a apontar dedos tão facilmente. Façam o melhor por vocês mesmos e vamos tentar melhorar constantemente", rematou Kompany.

O Manchester City já reagiu publicamente ao caso, mostrando-se "surpreendido" com a quantidade de informação reunida pela Premier League. De resto, o jornal Daily Mail garante que o clube contratou Lord Pannick KC, um dos advogados mais conhecidos e conceituados na Grã-Bretanha, para a sua defesa.