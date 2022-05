Kompany despede-se do Anderlecht e poderá estar perto do regresso a Inglaterra

Antigo central do Manchester City tem sido associado ao comando técnico do Burnley

O Anderlecht, que terminou a temporada no terceiro lugar da Liga belga, anunciou esta quarta-feira a saída do treinador Vincent Kompany, cujo futuro deverá passar pelo comando técnico do Burnley, de acordo com a BBC Sport.

O antigo central do Manchester City ingressou nos belgas em 2019, num papel de jogador-treinador, sendo que, em agosto de 2020, passou a técnico num regime integral.

De acordo com a fonte, Kompany integra um lote de três candidatos ao cargo de próximo treinador do Burnley, que não escapou à despromoção na Premier League e está de volta ao Championship, segunda divisão inglesa.