Kolo Muani recorda lance na final do Mundial'2022: "Podia ter mudado a minha vida"

Martínez fez defesa decisiva na final do Mundial'2022

Avançado teve uma oportunidade flagrante para selar a conquista do terceiro Mundial da história da França no último minuto da compensação do prolongamento, mas uma grande defesa de Emiliano Martínez negou-lhe esse momento.

Randal Kolo Muani, avançado francês, voltou a recordar esta quarta-feira a oportunidade flagrante de golo que teve no último minuto da compensação do prolongamento da final do Mundial'2022, em que uma grande defesa de Emiliano Martínez, guarda-redes da Argentina, lhe negou o que teria sido um golo decisivo.

"Essa jogada podia ter mudado a minha vida. Teria preferido deixá-la em segundo plano, como o resto dos franceses faz, mas aconteceu e estes são os caprichos da vida. Continuo a rever a jogada e vejo que tinha muitas possibilidades de marcar, mas no campo tudo acontece demasiado rápido. Mas [esse lance] dá-me coragem para seguir em frente e marcar da próxima vez. Apesar de estar um pouco cansado dessa jogada, é algo que nunca vou esquecer", admitiu o dianteiro do Eintracht Frankfurt, em declarações ao jornal L'Équipe.

"Podia ter procurado outras soluções, picar a bola ou encontrar Mbappé, porque estava em bom ângulo, mas agora é tarde. Emiliano Martínez não me obrigou a rematar dali, fui eu que decidi. Depois, ele esticou-se bem e fez uma boa defesa. Quero seguir em frente, mas falar disto faz parte do meu trabalho, mas não é que esteja triste. Simplesmente não vou esquecer, porque estivemos muito perto de trazer connosco a terceira estrela [de campeão mundial]. Não vou mentir, odeio-o [ao lance]", acrescentou ainda sobre o momento, que antecedeu o desempate por grandes penalidades, em que a Argentina venceu (4-3).

Kolo Muani, de 24 anos, voltou a ser chamado por Didier Deschamps para os primeiros dois jogos da qualificação para o Euro'2024, frente aos Países Baixos (sexta-feira, 19h45) e República da Irlanda (27 de março).