Koeman visa médio do Barcelona: "Situação terrível, o dinheiro não é o mais importante"

Treinador da equipa catalã deixou duro recado a Ilaix Moriba e... ao empresário.

Ilaix Moriba, jovem médio formado no Barcelona, encontra-se numa situação de impasse. O centrocampista rejeitou renovar com o clube catalão e até aceitou ficar fora das opções da equipa principal de forma a seguir um de dois caminhos: deixar Camp Nou ainda este verão, em busca de um contrato mais vantajoso, ou esperar pelo término do vínculo, marcado para 30 de junho de 2022.

Este sábado, Ronald Koeman falou aos jornalistas na conferência de Imprensa de antevisão ao duelo com o Atlético de Bilbau, marcado para sábado, e foi questionado sobre a situação do jogador de 18 anos. Na resposta, condenou a atitude de Moriba.

"Falei com Ilaix há duas ou três semanas, mais como pessoa do que como treinador do Barça. A situação dele é terrível, pois tem 18 anos, é jovem, podia jogar na equipa principal e é o futuro do clube. Mas não joga, não está connosco. E eu sei o que o clube quer oferecer a este jogador. O meu conselho passa por frisar que o dinheiro não é o mais importante, o mais importante é jogar. Mas o jogador, juntamente com o seu agente, pensa de forma diferente. Estou desiludido, porque o futebol é muito mais do que contratos. Para alguém com 18 anos, o mais importante não deve ser o dinheiro", asseverou Koeman, visivelmente desagradado com a atitude de Ilaix Moriba.