Koeman vai à sala de imprensa, lê um comunicado e diz que na Champions não há milagres

Treinador do Barcelona não respondeu a questões dos jornalistas na antevisão ao jogo com o Cádiz.

Ronald Koeman não respondeu esta quarta-feira a questões dos jornalistas na antevisão ao jogo do campeonato com o Cádiz. O treinador do Barcelona leu um comunicado, no qual evidencia o momento pelo qual passa o clube, isto num momento em que a contestação sobe de tom.

"O clube está comigo como treinador numa situação de reconstrução. A situação financeira do clube está ligada à situação desportiva. Isso significa que temos de reconstruir a equipa de futebol sem podermos fazer grandes investimentos financeiros. Isso leva tempo. Jovens talentos, eles podem tornar-se estrelas mundiais em alguns anos. O bom de reconstruir a equipa é que os jovens jogadores terão oportunidades, como Xavi e Iniesta, mas é preciso paciência", afirmou.

"Terminar numa classificação alta na liga será um sucesso. Na Champions não se podem esperar milagres. A derrota contra o Bayern deve ser encarada sob essa perspectiva. O processo em que nos encontramos merece ser apoiado por palavras e atos. Apoiar a política técnica e o processo que estamos a realizar. Eu sei que a imprensa reconhece esse processo. Não é a primeira vez na história que isso acontece. Contamos com o seu apoio neste momento difícil. A equipa está muito feliz com o apoio dos adeptos, como aquele que tivemos contra o Granada", completou o técnico.

O clube catalão visita o Estádio da Luz para defrontar o Benfica na Champions no próximo dia 29 (20h00). Na primeira jornada, perdeu na receção ao Bayern por três golos sem resposta. No que toca ao campeonato, soma duas vitórias e dois empates em quatro jogos.