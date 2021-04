Koeman suspenso por dois jogos: "Que personagem", disse ao quarto árbitro

Ronald Koeman, treinador do Barcelona

Treinador do Barcelona vai falhar jogos importantes para as contas do título espanhol.

Ronald Koeman, treinador do Barcelona, foi punido com dois jogos de suspensão na sequência da expulsão no jogo contra o Granada.

De acordo com o relatório do árbitro, Pablo González Fuertes, o técnico holandês dirigiu as palavras "que personagem" ao quatro árbitro, vendo o cartão vermelho aos 66 minutos da partida que o Barça perdeu por 2-1.

Agora, vai falhar os duelos contra Valência e Atlético de Madrid, que poderão ser decisivos na luta pelo título de campeão espanhol.

A cinco jornadas do final de La Liga, o Atlético lidera a tabela classificativa, com 73 pontos, mais dois do que Real Madrid e Barcelona.