Koeman sobre Messi: "O que quero é comunicar coisas do jogo"

Treinador fez a antevisão da partida do Barcelona frente à Juventus, para a Liga dos Campeões.

O Barcelona, a passar por uma crise de resultados, defronta a Juventus para a Liga dos Campeões. Os catalães lideram o Grupo G com 15 pontos, mas a equipa de Ronaldo tem menos três. Poré, se os italianos vencerem, em Camp Nou, por mais de dois golos, o primeiro posto deixa de ser do Barça.

Sobre o momento do emblema na liga espanhola, Ronald Koeman afirmou, na conferência de imprensa de antevisão da partida: "É para estar descontente. Há que analisar sempre uma derrora e há uma diferença entre perder uma partida como a de sábado [derrota por 2-1 no terreno do Cádiz] do que perder num campo como o do Atlético [de Madrid, por 1-0]".

"Há que ver como nos marcam e a nossa eficácia. Sou uma pessoa que não faz teatro, não escondo o meu descontentamento e ontem disse-o aos meus jogadores: não se podem aceitar golos como alguns que encaixámos em algumas partidas", disse o técnico holandês.

E explicou o recado: "Para qualquer jogador que treina ou joga, é uma responsabilidade estar aqui. O que lhes digo, fica dentro. Não há treinos suficientes para melhorar muitas coisas, mas há que analisar. Criámos, em média, cinco ou seis oportunidades claras em cada partida, pelo que há que encontrar equilíbrio para fazer mais golos e sofrer menos. Perdemos muitos pontos por coisas que não podem acontecer".

Questionado sobre Messi, afirmou: "O que quero é poder comunicar com Leo sobre coisas do jogo, como com qualquer outro jogador e com os demais capitães que temos, e não perder energia com temas paralelos, pois não temos nenhuma influência nisso. Eu, como treinador, tenho que procurar o máximo de rendimento de qualquer jogador".